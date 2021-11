Laudisa: “Tra Vlahovic e la Fiorentina c’è gelo, ma non una rottura. Il prezzo del serbo lo faranno i suoi gol e le sue richieste

L’esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha parlato delle mosse della Fiorentina a Lady Radio.

Di seguito il suo pensiero: “La vicenda Vlahovic occuperà sicuramente i prossimi mesi, ma ad oggi non ci sono da segnalare accelerazioni per il serbo. La Juventus si è corazzata per finanziare la rinascita in prospettiva con questa ricapitalizzazione effettuata nei giorni scorsi. Se hanno un problema, i bianconeri ce l’hanno con Vlahovic: tutti dipendono dalla decisione del giocatore. Ci sono stati dei colloqui, ma niente di più perché ad oggi i bianconeri non sono pronti per fare quest’operazione. Dopo il comunicato di Commisso, il ragazzo ha continuato a segnare e ad essere importante: c’è del gelo tra le parti, ma non una rottura”.

Continua così Laudisa: “Per la Fiorentina penso sia indifferente cederlo a gennaio o in estate: il prezzo di Vlahovic lo fanno i suoi gol e le sue richieste. Penso che per la società viola sia conveniente tenerlo, a meno di ulteriori polemiche. Tottenham e Juventus stanno dialogando col giocatore: gli Spurs si preparano a cedere Kane. Se Commisso decidesse di non parlare più e Firenze di convivere con il serbo, penso che andrà via in estate. I sostituti del serbo? Scamacca è il candidato principale per caratteristiche, c’è anche il nome di Lucca. Burdisso conosce bene Alvarez, che però è un altro tipo di giocatore rispetto a Vlahovic“.