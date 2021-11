Laudisa: “Vlahovic sta già parlando con la Juventus, i bianconeri hanno bisogno di lui subito. Per Ikoné ormai è fatta”

L’esperto di calciomercato e firma della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “La Juve sta consolidando una proposta per lui, adesso pensa di anticipare la concorrenza. I bianconeri ne avrebbero bisogno per la rincorsa alla Champions. Prendendolo a gennaio, anticiperebbero gli altri club interessati che hanno già organici competitivi. Il Tottenham, per esempio, ha Kane in rosa e non a caso un mese fa i dirigenti viola hanno incontrato gli Spurs, prima ancora che arrivasse Conte. Resta il fatto che la Fiorentina vorrebbe cedere Vlahovic il più tardi possibile, ma questa iniziativa bianconera non va trascurata perché è dettata da un’urgenza”.

E poi ha aggiunto: “Mercato e deficit? La Juve beneficia dell’aumento di capitale, fatto nei mesi scorsi dagli Agnelli. Oltre alle plusvalenze che hanno gonfiato i bilanci negli ultimi anni. Il piano quadriennale avviato con Allegri si basa su giovani, proprio come Vlahovic. Non ho la prova che il serbo abbia un accordo con il club torinese, ma sicuramente ci sta parlando. L’impressione è che la Juve sia in una buona posizione, il mese di dicembre sarà decisivo. Berardi? Il Sassuolo ha ricevuto un’offerta della Fiorentina di 15 milioni, peccato che ne voglia 40. Non è un caso che Carnevali abbia fatto quella dichiarazione, ieri. D’altra parte l’accordo con il Lille per Ikoné è ormai cosa fatta, sulla base di 18 milioni, offerti al club francese”.