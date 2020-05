L’auto-critica di Gollini: “Ho rianalizzato un sacco di volte il gol subito da Chiesa”

Pierluigi Gollini, portiere transitato nel settore giovanile della Fiorentina e oggi in forza all’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Questo il suo parere sul gol subito da Federico Chiesa nella partita di inizio febbraio tra i viola e i nerazzurri: “Ogni tanto bisogna sapersi dire bravo, ma io sono molto critico con me stesso, anche più di quanto dovrei: se trovi sempre una scusa, non cresci. Dunque il gol di Chiesa a Firenze l’ho rianalizzato un sacco di volte”.