L’autore del 2-1 del Twente non si dà per vinto: “La Fiorentina aveva un piano preciso, ma entrando dalla panchina ho cambiato le cose. Giovedì vogliamo una serata speciale”

L’autore del gol che tiene vive le speranze del Twente, Václav Černý, ha commentato il ritorno contro la Fiorentina in Conference League. L’ala destra che ha battuto Terracciano giovedì scorso ha parlato così a TC Tubantia:

“Come ho vissuto la mia serata? Come il resto della squadra. Come ci si poteva aspettare, gli avversari erano affilati come rasoi e avevano un piano chiaro. Abbiamo cambiato alcune cose nel secondo tempo e ha funzionato. Ho avuto una buona preparazione e ho preso una buona forma. Poi ha a che fare con la sicurezza che potresti o meno diventare un giocatore. Per quanto mi riguarda, non posso accontentarmi di un posto sul divano. Semplicemente non posso sempre dimostrarlo se entro come sostituto in pochi minuti”.

E ancora: “Forse questo obiettivo (la qualificazione in Conference ndr) mi riporterà davanti nelle gerarchie. Vogliamo una serata speciale la prossima settimana, cosa che possiamo fare nel nostro stadio“.