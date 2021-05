“Lavorare con De Laurentiis non è facile, ma Gattuso ha resistito. Così la Fiorentina potrà fare bene”

Lo storico collaboratore di Claudio Ranieri fino al Leicester, Giorgio Pellizzaro, ha parlato a TMW anche di Gennaro Gattuso e del suo arrivo alla Fiorentina.

Questo il suo pensiero: “E’ un ottimo allenatore, lavorare con De Laurentiis non è facile ma ha resistito. Ha fatto un bel campionato ma è stato sfortunato. E’ un allenatore di carattere e che fa giocar bene: il problema è se tengono o meno Vlahovic e anche Ribery e Castrovilli. Se restano la squadra può far bene. Conosco l’ambiente, è esigente perché è abituato bene però negli ultimi anni non è stata la Fiorentina di una volta”.