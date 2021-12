Lavori al Franchi: C’è la prospettiva di traslocare ad Empoli. Corsi tende la mano, ma i tifosi si lamentano

Assegnati da parte del Ministero della Cultura, 95 milioni che serviranno per rigenerare lo stadio Franchi. L’appalto per i lavori dovrà essere assegnato entro il 2023, mentre l’intervento dovrà essere ultimato entro il 2026. Con queste prospettive già si parla di una Fiorentina che dovrà giocare alcune partite casalinghe in futuro in un altro campo.

Dall’Empoli ed in particolare dal presidente azzurro, Fabrizio Corsi, è già arrivata una mano tesa al club viola in questo senso. Però i tifosi gigliati, o per lo meno una bella fetta di questi, si sono già lamentati per l’ipotesi, specialmente sui siti e sui social.