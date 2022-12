Lavori allo stadio: Si parte a fine 2023. Fiorentina cosa fai? La società ancora non si è espressa ma ha due possibilità davanti a sé…

Il 2023 dovrebbe essere un anno molto importante per la Fiorentina a livello di infrastrutture. Nella tarda primavera dovrebbe essere inaugurato il Viola Park, mentre bisognerà invece aspettare la fine del 2023 per l’inizio dei lavori per il nuovo Franchi anche se la vera e propria cantierizzazione hard avverrà da giugno 2024.

La Fiorentina, ancora non si è espressa ufficialmente su cosa intende fare durante i lavori, dovrebbe disputare a porte aperte e con poche limitazioni la stagione 2023-2024, mentre quella 2024-2025 e la 2025-2026 dovranno essere giocate altrove o con capienza assai ridotta, massimo diecimila spettatori, al Franchi.

Sedi alternative? Su Repubblica.it viene fatto un punto della situazione con Empoli che ha già detto no attraverso il sindaco Brenda Bernini, mentre potrebbe tornare in auge la scuola dei Marescialli a Castello. Costruita di recente, con una deroga potrebbe accogliere diecimila spettatori.