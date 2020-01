L’avvento di Iachini e il percorso nuovo di Zurkowski: la Fiorentina può scoprire anche il polacco

Con Montella l’abbiamo visto pochissimo, appena due piccoli spezzoni, mentre in amichevole con Perugia ed Entella non aveva trasmesso grandi segnali: ma ora per Szymon Zurkowski può aprirsi una fase decisamente nuova, nella quale essere valutato da zero dalla nuova guida tecnica di Beppe Iachini. Per lui il centrocampo non deve essere formato necessariamente da palleggiatori, come per Montella, ma diventano utili anche doti di maggior fisicità: in tal senso Zurkowski può offrire delle soluzioni diverse e giocarsi le sue carte forse già da Bologna, se pur non da titolare. Il polacco era arrivato un anno fa, uno degli ultimi acquisti di Corvino, e vantava un discreto pedigree, che ora la Fiorentina può andare ad esplorare.