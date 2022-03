L’avventura con il Galatasaray di Pulgar stenta a decollare: sconfitta in campionato e un’altra panchina per il centrocampista di proprietà della Fiorentina

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Erick Pulgar era partito nel mercato invernale per trovare la possibilità di giocare con continuità, ma la nuova avventura in Turchia al Galatasaray non sta andando come avrebbe voluto.

La squadra di Istanbul si trova infatti al 12° posto in classifica sta continuando a collezionare una serie di risultati altalenanti, e oggi ha perso per 3-1 Gaziantep. Nel corso della partita il centrocampista cileno in prestito dal club viola è rimasto per tutto il tempo in panchina. Non gioca in campionato dalla scorsa gara vinta dal Galatasaray contro il Besiktas, ed è stato tra le riserve anche nel doppio confronto di Europa League contro il Barcellona. Resta da capire quando Pulgar potrà ritrovare un po’ di minutaggio con la squadra turca.