L’avventura di Ghezzal al capolinea? La Fiorentina non ci pensa nemmeno e cerca l’accordo con il Leicester

Una delle sorprese post lockdown è stato sicuramente Rachid Ghezzal. Iachini gli ha dato fiducia e lui ha ripagato con ottime prestazioni e un bellissimo gol su punizione a Lecce. Tuttavia il giocatore era in prestito dal Leicester, con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Cifra ad oggi troppo alta per la Fiorentina, che però non perde la speranza. Secondo tuttomercatoweb, infatti, il club viola ha intenzione di mettersi a tavolino con le Foxes per raggiungere un accordo ad un prezzo più basso. L’impressione è che la trattativa possa andare in porto, e le possibilità di vedere Ghezzal a Firenze anche nella prossima stagione sono tutt’altro che poche.

0 0 vote Article Rating