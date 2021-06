L’avventura di Ribery alla Fiorentina è arrivata ai titoli di coda? Il saluto in lacrime agli amici

Franck Ribery ha lasciato Firenze e la Toscana per tornare dalla famiglia a Monaco. Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana, il francese ha salutato in lacrime gli amici per quello che potrebbe essere l’addio alla Fiorentina. L’ex Bayern spera ancora di rimanere in riva all’Arno: l’incontro con Gattuso è andato bene e i due si sono piaciuti. La volontà di Ribery, però, è di rimanere al centro del progetto tecnico e su questo sta riflettendo la Fiorentina.

Il tecnico viola vuole costruire una squadra ambiziosa e il francese è considerato un calciatore in grado di fare la differenza a partita in corso. Da parte sua, FR7 si sente ancora in grado di fare la differenza e per questo potrebbe accettare una delle proposte arrivate da Germania o Arabia Saudita. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la decisione definitiva.