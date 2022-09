L’avvio scintillante di Niccolò Pierozzi. La Fiorentina è pronta a riportarlo alla base VIDEO

Non c’erano dubbi sul valore di Niccolò Pierozzi ed il prestito alla Reggina sta confermando le qualità evidenziate dal calciatore della Fiorentina. Il 2001 cresciuto assieme al gemello Edoardo nel vivaio del Rifredi prima di passare in viola, ha avuto un impatto eccezionale in Serie B. Nella Reggina di mister Filippo Inzaghi Pierozzi è partito sempre titolare, offrendo prestazioni di livello assoluto. Il tabellino parla già chiaro dopo appena 7 partite, tutte da titolare; Pierozzi ha segnato una rete, fornito un assist e guadagnato un calcio di rigore. L’assist lo ha effettuato per il ‘compagno’ a tinte viola Gabriele Gori.

Dopo l’annata sontuosa alla Pro Patria ora per Pierozzi è il momento di salire un altro scalino. Pierozzi gioca stabilmente da terzino destro, ma ha qualità e passo per giocare anche metri più avanti, sia a destra che a sinistra. L’esperienza in cadetteria sta formando ulteriormente il giovane fiorentino, pronto a riabbracciare il viola ancora più pronto. La Fiorentina era consapevole del valore del calciatore ma ha scelto di dargli continuità in una realtà competitiva come quella calabrese, club in odore di promozione. Al termine della stagione Pierozzi tornerà a Firenze, aggiungendosi alla rosa gigliata ancora più pronto per realizzare il sogno di debuttare con la maglia della Fiorentina.

Ecco il video della sua ottima prestazione di Pierozzi col Sudtirol, gara in cui il calciatore della Fiorentina ha trovato il primo gol in Serie B: