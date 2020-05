L’azienda tessile si riconverte e si mette a fare mascherine protettive della Fiorentina. “Siamo tutti malati viola, è partito come un gioco, poi…” FOTO

In questo momento così particolare, in piena emergenza Coronavirus, un’azienda tessile a Quarrata in provincia di Pistoia, la Agostini Firenze, si è riconvertita, passando alla produzione di mascherine protettive.

“E’ circa un mese che l’abbiamo fatto e siccome siamo tutti malati della viola – ci racconta il proprietario, Giacomo Agostini – abbiamo iniziato anche la produzione di mascherine con i colori della Fiorentina. È partito come un gioco tra amici, poi abbiamo iniziato ad avere un sacco di richieste tramite social da tutta Italia sia da tifosi, che da Viola Club (Pescara, Scoglio-nati viola, Orbetello, Pitigliano, toghe viola etc…) e anche da negozianti”.

L’intento è stato chiaro fin da subito: “Ci ha spinto soprattutto l’amore che nutriamo per questi colori e vogliamo portare un sorriso a tutti in un momento così difficile. Da Aosta a Catania abbiamo avuto centinaia di richieste”.

Intuito, necessità, passione, di questi tempi c’è bisogno di tutte queste doti per cercare di rimanere a galla. In questa circostanza abbiamo riscontrato tutte queste caratteristiche. Tra l’altro per chi vuole ordinarle è attivo un numero di telefono per fare ordini via Whatsapp che è: 3487132196.