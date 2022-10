Lazio e Udinese pareggiano e si portano al 3° posto, un punto anche per lo Spezia che raggiunge la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Sono da poco terminate le due partite delle 15:00 di Serie A. All’Olimpico tra Lazio e Udinese è terminata in pareggio a reti bianche: 0-0. Una bella gara, che però non si è mai sbloccata. II friulani hanno da recriminare ben due legni colpiti. Grande partita anche al Picco di La Spezia, dove la formazione ligure ha affrontato la Cremonese. A sbloccare il match ci ha pensato Dessers per gli ospiti, alla seconda rete consecutiva in Serie A. Nel primo tempo si compie la rimonta dei padroni di casa con Nzola prima e Holm poi. Nella ripresa è Pickel a inchiodare il risultato sul definitivo 2-2.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 24, Napoli 23, Udinese, Lazio 21, Milan 20, Roma 19, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Torino, Empoli 11, Monza, Salernitana 10, Fiorentina, Spezia 9, Lecce, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.