Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: in difesa c’è Ranieri. Jovic punta, torna Gonzalez dal primo minuto

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha scelto il suo undici per la gara a Roma contro la Lazio.

Sorpresa in difesa dove troviamo Ranieri al centro della difesa con Milenkovic. Sulla fascia destra torna Dodô dopo la squalifica. A centrocampo terzetto composto da Bonaventura, Amrabat e Barak. In attacco Jovic nel ruolo di centravanti, ai suoi lati Kouame e Gonzalez che torna dal primo minuto. Nella Lazio panchina per Immobile appena tornato dall’infortunio accusato nelle scorse settimane.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Ranier, Milenkovic; Dodô; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. All. Italiano.