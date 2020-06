Lazio-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo i pareggio casalingo di lunedì scorso con il Brescia, la Fiorentina di Beppe Iachini dovrà affrontare la prima trasferta dopo la sosta forzata a causa del Coronavirus. L’appuntamento è per questa sera alle ore 21.45 allo stadio olimpico di Roma, dove la squadra viola affronterà la Lazio di Simone Inzaghi. I padroni di casa, dopo l’incredibile sconfitta di mercoledì contro l’Atalanta, sono determinati a tornare alla vittoria per provare ad alimentare i sogni scudetto. Dall’altra parte la Fiorentina, orfana dello squalificato Federico Chiesa, punterà tutto sull’estro di Frank Ribery e Gaetano Castrovilli per tornare a vincere. Vittoria che manca in casa viola dal lontano 16 Febbraio, il rocambolesco 1-5 contro la Sampdoria a Marassi. Fischio d’inizio alle 21.45, agli ordini del sig. Fabbri della sezione di Ravenna, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara. Premete F5 per rimanere costantemente aggiornati.

0 0 vote Article Rating