Lazio-Luis Alberto ormai è rottura, la Fiorentina deve superare almeno due ostacoli

Ormai è certo: le strade di Luis Alberto e della Lazio sono destinate a separarsi. La Fiorentina osserva la situazione consapevole che potrebbe aprirsi presto uno spiraglio per tentare l’affondo, ma la volontà del calciatore di tornare in Spagna direzione Siviglia potrebbe risultare determinante.

Il Mago è stato escluso dalla lista dei convocati per l’amichevole di Valladolid, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ed è un chiaro segnale di come per Sarri lo spagnolo sia ormai fuori dal progetto tecnico. Una decisione drastica, inevitabile, e corretta per tutelare il gruppo.

Luis Alberto ha 30 anni, diverse squadre che lo seguono, tra cui la Fiorentina, e un contratto non in scadenza che permette a Lotito di chiedere un prezzo ancora troppo alto secondo la valutazione che fanno i Viola. Chissà che però giocarsi la carta del separato in casa non possa aiutare in una trattativa al momento davvero complessa. Gli ostacoli rimangono due: il valore del cartellino di Lotito (intorno ai 25 milioni) e soprattutto convincere il giocatore ad abbandonare l’idea di un ritorno in Spagna e sposare il progetto della Fiorentina.