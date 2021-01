Lazio subito al lavoro in vista della Fiorentina: Inzaghi recupera un centrocampista

Dopo l’inizio non brillante del nuovo anno, con il pareggio di ieri in casa del Genoa, la Lazio questa mattina è tornata a lavorare al Centro Sportivo di Formello per preparare la sfida di mercoledì contro la Fiorentina. Seduta mattutina di scarico per i titolare di ieri che hanno lavorato in palestra. A loro si è aggiunto anche Luiz Felipe, entrato nella ripresa al posto di Patric. Il resto del gruppo, come si legge su laziopress.it, ha lavorato regolarmente sul terreno di gioco.

Aggregati i Primavera Raul Moro, Franco e Bertini, erano assenti alla seduta Correa, Fares ed il Capitano Senad Lulic. Dopo aver lavorato in maniera differenziata negli scorsi giorni, Marco Parolo è tornato a lavorare in gruppo. Per domani è previsto l’allenamento di rifinitura prima della sfida contro i Viola di mercoledì, dove mister Inzaghi farà le sue scelte sulla formazione.