Lazzari: “La squadra di Iachini dopo il lockdown non si è fatta trovare abbastanza pronta. Ribery? Spero non ne risenta sul campo”

L’ex centrocampista di Cagliari e Fiorentina Andrea Lazzari è intervenuto così a Radio Bruno Toscana: “La squadra di Iachini dopo il lockdown non si è fatta trovare abbastanza pronta, però il fatto di aver vinto a Parma può senz’altro valere come un’iniezione di fiducia. Ribery? E’ comprensibile lo shock dovuto a quanto accaduto ieri, ma si può mettere in discussione una città come Firenze. Spero non ne risenta il suo rendimento sul rettengolo di gioco”.

