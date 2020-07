Lazzari: “L’annata della Fiorentina è nata male, successe anche ai miei tempi quando si passò dall’Europa alla salvezza”

Ospite a Lady Radio, l’ex centrocampista viola Andrea Lazzari ha parlato della Fiorentina di oggi: “La Fiorentina è ripartita un po’ a rilento ma si è rifatta col Parma, portando a casa i tre punti, penso che possa tornare a crescere anche in questo finale. Amrabat? L’ho visto giocare anche nell’ultima partita con l’Inter, ha grande personalità. Mi ha impressionato perché verso fine partita, pur avendo speso molto, era sempre lucido e riusciva a fare le scelte giuste, per cui è un ottimo acquisto. Il calcio senza pubblico? Non è bellissimo, ho vissuto l’esperienza di giocare con il Cagliari al “San Paolo” e per un giocatore è essenziale avere il supporto, soprattutto quando si è in difficoltà. Stagione deludente? La Fiorentina è una squadra che dovrebbe lottare per i posti alti della classifica, purtroppo quest’anno non è partita nel migliore dei modi, non ha mai ingranato e poi c’è stato il cambio di allenatore. Anche quando sono stato a Firenze da giocatore si parlava di Europa e poi ci siamo trovati a lottare per la salvezza. Sono annate che nascono male”.

0 0 vote Article Rating