Lazzari: “Punto su Sottil, ha tutto in regola per fare bene in A”

Tra i giovani presenti in questo campionato, l’ex centrocampista di Cagliari e Fiorentina, Andrea Lazzari, che attualmente gioca con la Vigor Senigallia, punta su un nome caro ai viola: “Dico Sottil. L’ex Fiorentina ha grande gamba, senso del dribbling e un’ottima abilità nel rifinire. Per me ha tutto in regola per far bene in A”. Questo è quello che Lazzari ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. Sottil si è trasferito in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

