Lazzari: “Se arrivasse un’offerta faraonica venderei Vlahovic subito. La Fiorentina, così come tutte le squadre di calcio, è un’azienda che guarda anche al fatturato”

Andrea Lazzari, doppio ex di Cagliari e Fiorentina, è stato raggiunto da Radio Bruno. Queste le parole dell’ex centrocampista viola in vista della gara di domenica: “Al Franchi si sfideranno due squadre agli antipodi al momento, visto che la Fiorentina viene da una sconfitta e il Cagliari ha conquistato i primi tre punti del campionato. Vedremo sicuramente una partita non scontata e io, essendo un doppio ex, tiferò per il bel calcio”.

Su Vlahovic ha aggiunto: “La vicenda intorno al giocatore viola è particolare. Bisogna essere bravi a comprendere la situazione. Ora tutti i giocatori con la maglia viola fanno parte della solita squadra, e quindi anche il serbo. Dovrà essere bravo l’allenatore a gestire il momento, oltre che a valutare chi sono i giocatori migliori da mandare in campo la domenica”.

La Fiorentina perde sistematicamente i suoi pezzi pregiati? “Con l’arrivo di grandi aziende nel mondo del calcio è dura per una società come la Fiorentina rinunciare ad offerte faraoniche per i suoi giocatori migliori. I tifosi viola vorrebbero che rimanessero, per costruire una squadra competitiva e mirare ad obiettivi migliori. Ma come detto le squadre di calcio oggi sono vere e proprie aziende e guardano anche al fatturato”.

Infine sul futuro di Vlahovic, Lazzari ha aggiunto: “Dipenderà dalla volontà del giocatore. Se fossi la Fiorentina lo venderei subito se arrivasse l’offerta faraonica. Se d’altro canto ci fossero ancora i margini per farlo rimanere allora cercherei di trattenerlo a Firenze”.