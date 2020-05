Le 12 fatiche di Iachini: il tecnico si gioca la permanenza alla Fiorentina

“Ci ha aiutato a arrivare a questo punto. Se si chiude oggi sarà l’allenatore per l’anno prossimo. Se così non fosse, si vedrà. L’idea è quella di tenere Iachini“. Nelle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane, Rocco Commisso è sempre stato chiaro: se la Serie A non fosse ripartita, Beppe Iachini sarebbe stato l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. In caso di ritorno in campo, invece, l’attuale tecnico viola si sarebbe giocato la permanenza in riva all’Arno nelle ultime 12 partite.

L’annuncio della ripartenza di ieri, in tal senso, ha fugato i dubbi: il campionato ripartirà e Iachini si giocherà il suo futuro sul campo. Un’opportunità straordinaria per dimostrare il suo valore e convincere gli scettici del suo operato. Ma anche un’arma a doppio taglio, perché se il giudizio dell’ultima parte di campionato non sarà positivo, allora sì che il tecnico marchigiano potrebbe dire addio a Firenze.