Le ali al potere: Biraghi-Ikonè e Dodò-Gonzalez per far spiccare il volo alla Fiorentina

Una delle soluzioni più utilizzate (e vincenti) di Vincenzo Italiano sono le fasce laterali. Quelle catene che, nel 4-3-3 mantra del mister, producono la maggior quantità di palle gol. Nella passata stagione non sono stati pochi i cross azzeccati di Biraghi e le sovrapposizioni indovinate da Odriozola. Questo perché, nel modulo dell’allenatore siciliano, la magia passa dall’esterno. Lo stesso Callejon, che non era certo il più lesto dei tornanti, rischiava di diventare decisivo quando dialogava col terzino corrispondente.

Ora, lo spagnolo non c’è più. Così come il padrone della fascia opposta a quella di Gonzalez (così la dobbiamo chiamare vista la possibilità dell’argentino di spaziare su entrambi i lati). Ecco, ma chi era il proprietario della fascia destra l’anno scorso? Difficile dare una risposta precisa. Le tante variazioni degli interpreti del modulo di Italiano non lasciavano una chiara indicazione in merito. Quest’anno, invece, dovrebbe essere più facile individuare le due ali alte della Fiorentina.

Da una parte Ikonè, dall’altra Gonzalez. L’esterno francese, deludente nei primi sei mesi in viola, si sta integrando nelle logiche tattiche e anche in quelle dello spogliatoio. Una variabile, quest’ultima, sempre rilevante quando si parla di trovare la giusta intesa con i compagni. Dodò o Biraghi saranno i suoi corrispettivi di fascia: da una parte un terzino che si appoggia, dall’altra uno che crossa. L’approccio del francese alle partite dipenderà molto da chi si ritroverà qualche metro più indietro in campo.

Discorso più “facile” per Nico. Che giochi a sinistra o sulla destra, Gonzalez è più integrato nei piani tattici dell’allenatore. Cambierà però il suo modo di attaccare l’area. Con Biraghi dovrebbe portare via l’uomo per liberare lo spazio al cross del terzino. Con Dodò, invece, potrebbe ricreare quelle sovrapposizioni micidiali che lo facevano esaltare con Odriozola. La Fiorentina è pronta a riprendere il volo, con un ala in più e con booster brasiliano per staccarsi con forza dal suolo