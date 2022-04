“Le ammonizioni di Luperto non hanno senso, tutte le squadre hanno i loro Gonzalez, tuffatori che vengono premiati regolarmente dagli arbitri”. Pecci, ma cosa dici?

L’ex centrocampista della Fiorentina, Eraldo Pecci, non è stato di certo tenero con la sua ex squadra ed in particolare con Nico Gonzalez.

“Le due ammonizioni di Luperto non hanno senso – ha detto Pecci durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva – sfortuna vuole che tutte le squadre abbiano i loro Gonzalez che si tuffano sempre e gli arbitri fischiano regolarmente, premiando i tuffatori”.

Tutto questo commentando gli episodi che si sono verificati nel corso dell’ultima partita giocata dai viola contro l’Empoli e vinta per 1-0.