Le annate storte si riconoscono subito: i dettagli contano (anche nella direzione arbitrale)

Fiorentina-Inter lascia alla squadra di Italiano segnali di pericolo da non sottovalutare. Così scrive Angelo Giorgetti per La Nazione: chi conosce il calcio, sa che certi episodi storti non nascono per caso, abitano nelle annate più pericolose, le popolano con cattiveria e invitano alla prudenza.

Quindi moltissima attenzione, perché i dettagli contano. Comprese le sfumature lette nella direzione arbitrale (Dimarco da rosso su Bonaventura, fallo di Dzeko su Milenkovic durante l’avvio dell’azione decisiva per l’Inter: poteva essere fischiato? Forse sì, forse no). La Fiorentina probabilmente non ispira il massimo delle simpatie. Riflettere anche su questo, se possibile.