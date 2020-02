Le aperture di Commisso e Fossi: ecco i passi avanti del Comune di Campi. Eppure non è ancora la prima opzione della Fiorentina

Giornata campale, l’ennesima, quella di ieri con l’incontro tra Commisso, il suo staff, e il sindaco di Campi Bisenzio e Emiliano Fossi presso lo studio dell’architetto Casamonti. Da entrambe le parti sono arrivate aperture importanti e ora la Fiorentina la soluzione la sta valutando davvero… anche se, come scrive La Nazione, quella campigiana ancora non è la prima opzione considerata, a causa dei tempi per la realizzazione di infrastrutture e mobilità che si aggirano tra i 12 e i 15 mesi. Il Comune è pronto ad andare incontro alla Fiorentina, garantendo la realizzazione di un parcheggio da 7-10.000 posti e richiedendo l’allungamento della linea della tramvia T4 fino a Villa Montalvo. Ad oggi impossibile parlare di tempi e costi certi ma evidentemente le parti sono al lavoro proprio per farsi idee più chiare in tal senso.