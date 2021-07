Le archistar in campo per la riqualificazione del Franchi (e di Campo di Marte). Una ricca commessa per il progetto vincente

Riqualificazione del Franchi (destinato probabilmente ad essere ancora la casa della Fiorentina) e di Campo di Marte, sono in molti ad essersi già messi in moto per partecipare al bando indetto dal Comune di Firenze.

Secondo quanto raccolto dal Corriere Fiorentino, tra questi ci sono dei veri e propri archistar pronti a sfidarsi come Foster, Boeri, Casamonti. Ma anche giovani progettisti e grandi studi americani. C’è tempo fino al sei di settembre per presentare le idee progettuali.

Gli otto che verranno selezionati in una prima scrematura, riceveranno un milione e 250 mila euro di premio. Chi si aggiudicherà la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori, arriverà ad intascare una commessa da oltre 12 milioni di euro.