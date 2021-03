Le buone notizie a Prandelli le danno Bonaventura e Kouame

Ci sono discrete notizie che arrivano dall’infermeria per Prandelli e per la Fiorentina. Bonaventura e Kouame continuano sì a seguire il programma personalizzato di recupero dai rispettivi infortuni, ma i due, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, hanno decisamente accelerato le operazioni e potrebbero esserci contro il Parma.

Se per il centrocampista la speranza di un ritorno così in fretta già c’era, per l’attaccante i tempi potrebbero essersi accorciati di molto perché addirittura si pensava potesse tornare contro il Milan (oltre metà marzo).