Le buone notizie per Commisso e per la Fiorentina arrivano da Bagno a Ripoli…

Oggi pomeriggio alle 18 ci sarà una seduta consiglio comunale di Bagno a Ripoli. Nel corso di questa seduta verrà messa in votazione la variante urbanistica che permetterà la costruzione del cosiddetto Viola Park, ovvero il nuovo, grande, centro sportivo della Fiorentina. Salvo sorprese clamorose e inaspettate, Commisso e il club gigliato avranno il via libera tanto atteso alla costruzione di questo importante progetto. Per inciso i lavori dovrebbero partire ad inizio gennaio per chiudersi a Natale del 2021. Questo perlomeno era l’obiettivo ambizioso che aveva annunciato l’architetto Casamonti.

