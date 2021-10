Le carenze dell’attacco della Fiorentina: il giovane, il calante e il “latitante”. A gennaio parola al mercato

Le lodi a Italiano non sono campate in aria. Lo scrive la Repubblica in edicola stamani, analizzando come il reparto offensivo della Fiorentina sia carente sotto più di un punto di vista. Con Sottil che sembra ancora acerbo (nonostante non sia di primissimo pelo), Callejon in fase calante e un Kokorin latitante, viste le pochissime apparizioni, la difficoltà nel trovare la via del gol è presto spiegata.

Nonostante questo Italiano ha riportato il bel gioco a Firenze e la Fiorentina nella parte destra della classifica. Il tempo per migliorare c’è, il mercato di gennaio per nuovi acquisti… pure!