Le caviglie che non fanno dormire sonni tranquilli alla Fiorentina

Pezzella e Ribery, Ribery e Pezzella. Le caviglie di questi due giocatori, così importanti per la Fiorentina attuale, non fanno dormire sonni tranquilli. I viola si avvicinano al match contro la Sampdoria guardando con interesse all’evoluzione della situazione medica dell’argentino e del francese. Il primo si è fatto male nell’amichevole contro la Reggiana; ha provato due volte a recuperare, ma per due volte non ce l’ha fatta lasciando spazio a Ceccherini. Il secondo invece è stato toccato duro da Barella contro l’Inter ed è tornato da Milano con dolore e gonfiore.

Una certezza c’è: la Fiorentina farà di tutto per averli in campo venerdì, anche perché, oltre ad essere due giocatori di livello, sono anche due leader e due presenze fondamentali per il resto del gruppo.