Le cifre del rinnovo di Mappe creano un caso: “Al-Khelaifi è pericoloso come la Superlega”

Secondo quanto riportato da Eurosport Spagna nelle scorse ore l’attaccante del Paris Saint Germain Kylian Mbappé, nonostante sia stato da tempo accostato al Real Madrid, abbia deciso di rinnovare con il club parigino a fronte di un’offerta monstre, mai lontanamente vista né immaginata nel mondo del calcio. La società dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi lo avrebbe convinto con la bellezza di 100 milioni all’anno più altri 300 milioni di euro di bonus alla firma.

Nella giornata di oggi è arrivato l’immediata reazione del presidente della Liga Javier Tebas, che su Twitter ha commentato con toni molto duri l’accordo imminente trovato tra il PSG e l’attaccante francese, che non si unirà quindi al Real Madrid ma proseguirà la sua carriera in Francia, con del fondo qatariota. Queste le sue parole: “Quello che sta facendo il PSG rinnovando Mbappé con una gran quantità di denaro (a sapere dove e come lo paga), dopo aver avuto perdite di 700 milioni nelle ultime stagioni e avere più di 600 milioni di salari da pagare è un insulto al calcio. Al-Khelaifi è pericoloso come la Superlega“