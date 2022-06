Le cifre dell’affare Mandragora: spunta anche un bonus Champions

Rolando Mandragora sarà presto un nuovo giocatore di Vincenzo Italiano. La Fiorentina ha raggiunto l’accordo con la Juventus e con il calciatore ex granata, che arriverà nei prossimi giorni per le visite mediche. Intanto, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà riporta le cifre dell’affare tra la Fiorentina e la Juventus.

La società di Commisso pagherà a quella di Agnelli 8,5 milioni di euro più 500 mila di bonus. Ma attenzione. Il bonus sarà obbligatorio soltanto nel caso in cui la Fiorentina si qualificherà per la prossima Champions League. Una clausola quindi molto particolare dato che la squadra gigliata non gioca -ahinoi- la massima competizione europea da tanti anni.

Ecco il tweet con la news di mercato di Pedullà: