Le cifre si ridimensioneranno: Ma cosa ha fatto Paqueta per valere 30 milioni?

Da giorni si parla ormai di un concreto interessamento della Fiorentina per il trequartista del Milan Lucas Paqueta. Il giovane brasiliano classe 1997 è stato pagato dai rossoneri 35 milioni di euro più bonuso nel gennaio del 2019. Fino allo stop per l’emergenza sanitaria, il carioca ha messo insieme in rossonero 30 presenza in poco più di un anno solare condite da un gol e tante prestazioni tra alti e bassi. Premesso che con ogni probabilità le cifre del mercato si ridimensioneranno, per Paqueta si continua a vociferare di un valore di mercato intorno ai 30 milioni o poco meno. Ma al di là del valore ancora probabilmente inespresso del ragazzo, cosa ha dimostrato il brasiliano per valere questa cifra?