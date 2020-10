Le cinque giornate di Iachini (e Commisso): troppo poco per un giudizio. E il tecnico dovrebbe salvarsi anche in caso di k.o.

Non sarà l’Udinese a decidere il destino di Beppe Iachini, come è anche giusto che sia dato che tre punti in più o in meno poco possono cambiare di una situazione di per sé compromessa, o quasi. E infatti secondo il Corriere Fiorentino la situazione del tecnico verrà tenuta sotto stretta osservazione ma il risultato di oggi pomeriggio non sarà decisivo ai fini della decisione della società. Troppo poche infatti, secondo Commisso, le cinque giornate in cui Iachini avrà guidato la Fiorentina in questa nuova stagione, per poter dare un giudizio. Fiducia prolungata al tecnico quindi, a prescindere di possibili nuove brutte figure.

