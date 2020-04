Le condoglianze di Ribery a Guardiola per la morte della madre: “Sii forte Pep!”

Tra le vittime del coronavirus anche la madre di Pep Guardiola, Dolors Sala Carriò, all’età di 82 anni. E a tal proposito si è voluto esprimere l’attaccante della Fiorentina Franck Ribery, che ha avuto Guardiola come allenatore al Bayern Monaco. Ecco il messaggio postato dal francese su Twitter: “Sentire parlare della perdita della madre di Pep ci ha profondamente rattristati. Vorremmo esprimere il nostro dolore e le nostre condoglianze a te e alla tua famiglia. D’ora in poi lei e tu farete parte delle nostre preghiere. Sii forte Pep!”.

Hearing about the loss of Pep’s mother has deeply saddened us.

We would like to express our sorrow and condolences to you and your family. She and you will be a part of our prayers from now on. 🙏🏼

Stay strong Pep!

