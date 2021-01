Le controindicazioni per Malcuit: perché sostituire un terzino fuori ruolo… con un altro terzino?

Spesso e volentieri il Napoli è andato a pescare in Ligue 1 negli ultimi anni, trovando giocatori anche non proprio sulla cresta dell’onda ma comunque molto utili alla causa: è il caso di Kevin Malcuit, che con Ancelotti si è alternato con i vari Hysaj e Di Lorenzo, prima di rompersi però il crociato nell’ottobre del 2019. Da lì il classe ’91 ha raccolto appena 6 minuti nel finale della scorsa stagione e altri 30, divisi in due spezzoni, in quella attuale.

Oltretutto il ruolo di Malcuit è quello del terzino destro, esattamente come Lirola, non certo quello dell’esterno a tutta fascia. E dire che nella Fiorentina di oggi, a quanto pare, non è possibile giocare a calcio se non con il 3-5-2 (o 5-3-2 che dir si voglia), come lo stesso Prandelli ha confermato commentando anche le linee d’azione del mercato invernale. Lo spagnolo, aldilà della timidezza e del rendimento deludente, è stato di fatto usato sempre e solo fuori posizione. Perché allora puntare un calciatore altrettanto inadatto al modulo scelto, oltreché reduce da un anno e mezzo di poco calcio e tanta riabilitazione, quando in rosa c’è un partente (se pur scontento) che si è già imbattuto nelle stesse difficoltà?