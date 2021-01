Le convocate della Fiorentina Femminile in vista della Supercoppa contro la Juventus

A meno di 24 ore dalla Supercoppa Femminile contro la Juventus, fischio di inizio alle ore 12.30, il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta (out per covid, al suo posto in panchina ci sarà il vice Milani) ha reso nota la lista ufficiale delle convocate viola: sono 22 le giocatrici che andranno a Chiavari per giocarsi il primo trofeo del 2021. Le ragazze, che si contenderanno il trofeo per il quinto anno consecutivo, arrivano alla sfida con tante assenze: Out Breitner, Mascarello e Piemonte.

Ecco la lista ufficiale pubblicata dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale:

Portieri: Tinti Rebecca, Ohrstrom Stephanie, Schroffenegger Katja,

Difensori: Cordia Janelle, Arnth Janni, Quinn Louise, Ripamonti Chiara, Tortelli Alice, Zanoli Martina,

Centrocampisti: Adami Greta, Pastifieri Chiara, Mani Rebecca, Middag Tessel, Neto Claudia, Vigilucci Valery,

Attaccanti: Baldi Sara, Bonetti Tatiana, Clelland Lana, Kim Abigail, Monnecchi Margherita, Sabatino Daniela, Thogersen Frederikke.