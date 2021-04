Il doppio problema di Amrabat: Iachini alla ricerca di una soluzione

Uno dei giocatori della Fiorentina che fino ad oggi ha maggiormente deluso è sicuramente Sofyan Amrabat. Il marocchino, finito ai margini con Cesare Prandelli, vuole tornare protagonista con Beppe Iachini.

Domenica, come si legge su La Nazione, giocherà nel ruolo che preferisce: complice l’assenza di Pulgar, sarà impiegato davanti alla difesa. Il tempo degli alibi, tra problemi fisici e caratteriali, è finito ed Amrabat dovrà finalmente dimostrare che i venti milioni spesi per lui da Pradé non sono stati un investimento sbagliato.

Rispetto ad inizio stagione, però, non ci sono più le stesse gerarchie e l’ex Verona dovrà guadagnarsi il posto sul campo. Con Prandelli il problema è stato anche legato alla lingua, tant’è che la società ha deciso di fargli frequentare lezioni intensive di italiano. E i tentativi di alzare il raggio d’azione non hanno trovato la soddisfazione del giocatore, per cui sono andati a vuoto.

Iachini dovrà cercare di recuperarlo, in attesa che sulla panchina della Fiorentina arrivi quel tecnico (Ivan Juric, ndr) che a Verona è riuscito a farlo esprimere al meglio.