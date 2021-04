Le distrazioni di Milenkovic: Fiorentina, che fare col serbo?

Le ultime prestazioni di Nikola Milenkovic ci hanno restituito un giocatore distratto, che pensa probabilmente già al futuro e ha dunque la testa da altre parti. Con la Fiorentina certamente, ma anche con la Nazionale serba: un segnale non positivo, alla luce soprattutto di un finale di stagione in cui la squadra di Iachini dovrà ottenere punti preziosi per la salvezza. Più in generale, ad eccezione di qualche picco, la stagione di Milenkovic è stata al di sotto delle aspettative e tra qualche mese, complice anche il contratto in scadenza nel 2022, dirà addio a Firenze.

Dal suo cartellino la dirigenza viola si aspetta di ottenere circa 30 milioni di euro, ma la domanda che in molti si stanno facendo è un’altra: giusto che il serbo continui a giocare? Non sarebbe meglio puntare su gente motivata? La risposta, dando un occhio alla rosa gigliata, è che le alternative scarseggiano e l’unica soluzione, in assenza dell’infortunato Igor, sarebbe quella di arretrare Caceres.