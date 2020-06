L’espulsione di Dusan Vlahovic nei minuti finali della partita contro la Lazio regalerà due partite di fila da titolare a Patrick Cutrone. Un’occasione importante per l’ex attaccante del Milan, che in riva all’Arno non ha ancora dimostrato di valere la spesa fatta dal club viola. Un gol, peraltro alla prima partita da titolare, contro l’Atalanta in Coppa Italia in undici partite: uno score modesto per l’attaccante acquistato dalla Fiorentina per risolvere il problema del gol. E adesso, anche il suo futuro a Firenze sembra essere in dubbio.

Cutrone dovrà sfruttare le dieci partite di Serie A rimaste per convincere la dirigenza gigliata sulla bontà dell’investimento fatto nell’ultimo mercato invernale. Le partite contro Sassuolo e Parma, in tal senso, giocano a suo favore: senza Vlahovic, sarà lui il punto di riferimento della squadra di Beppe Iachini. Due chances da sfruttare nel miglior modo possibile per scacciare le voci che già si susseguono sulla sua permanenza in riva all’Arno.