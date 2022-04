Le due clausole sul contratto di Italiano. Il paletto economico? A volerlo è stato proprio la Fiorentina

Ci sono non una, bensì due clausole fondamentali nel contratto firmato da Vincenzo Italiano con la Fiorentina, nel corso dell’estate 2021. Dell’argomento ne parla stamani La Nazione e si ribadisce il fatto che la prima è quella che la società può sfruttare per prolungare l’accordo fino al giugno 2024 (ed è esercitabile entro il 31 maggio 2023). Mentre la seconda è quella che prevede la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro a fronte del pagamento di una ‘penale’ di 10 milioni di euro, da pagare tutta in una tranche fra l’altro.

Ebbene, questo paletto economico risulta che sia stata proprio la società a volerlo aggiungere, considerandolo evidentemente funzionale ai suoi interessi. Una cifra fuori mercato che nessuno, probabilmente, si sogna di pagare.

E’ dunque possibile che la società abbia voluto tutelarsi in caso di “disaccordi insanabili” con il tecnico, si legge ancora sulla fonte citata. Diventerà questo un modus operandi anche per il futuro?