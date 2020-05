Le due contropartite che la Juventus propone alla Fiorentina per Chiesa

Come riporta Tuttosport, il nome di Federico Chiesa resta un punto fermo sul taccuino-mercato della Juventus. Risulta che alla Fiorentina siano stati proposti elementi ritenuti assai utili dalla controparte. Due su tutti: il centrocampista Rolando Mandragora, anni 22, che a fine stagione lascerà l’Udinese, tornerà a Torino per essere valutato da Maurizio Sarri ma molto probabilmente sarà dirottato altrove, e il difensore argentino Cristian Gabriel Romero, un ’98 girato al Genoa in prestito e già di proprietà juventina.