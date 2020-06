Le “due” facce di Dragowski: e la Fiorentina ora vuole blindarlo davvero

Nell’analisi del Corriere dello Sport-Stadio c’è un focus su Bartlomjei Dragowski, protagonista in positivo di un paio di interventi su Parolo e Jony, tra primo e secondo tempo, e poi beffato dalla coppia Fabbri-Caicedo in occasione del rigore del pareggio. Una prestazione definitiva “a due facce”, come se sull’occasione del penalty la responsabilità fosse del numero uno polacco. Aldilà di ciò, il quotidiano sottolinea come la Fiorentina voglia davvero blindarlo a lungo e per questo inizierà tra non molto a discutere del suo prolungamento di contratto, ora in scadenza al 2023 dopo il rinnovo dello scorso agosto.

