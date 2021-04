Le due facce di Kouame

Quasi a sorpresa, Beppe Iachini ha scelto Christian Kouame come sostituto dello squalificato Franck Ribery. Battuta la concorrenza di Valentin Eysseric e José Callejon, l’ivoriano si è schierato al fianco di Dusan Vlahovic. Nella prima frazione, alla pari di quasi tutti i suoi compagni di squadra, non si è quasi mai visto e quando si è fatto notare, lo ha fatta commettendo errori tecnici piuttosto banali.

Nella ripresa, però, l’ex Genoa è riuscito finalmente a farsi notare e ad incidere in maniera positiva. Sul momentaneo pareggio della Fiorentina, infatti, c’è la sua firma: lanciato in profondità, è riuscito a saltare Palomino e poi è stato bravo a servire Vlahovic, che da pochi metri ha fatto secco Gollini. Uno dei pochi lampi mostrati fino ad ora da Kouame con la maglia viola, nella speranza che gli serva per fare quel salto di qualità di cui ha tanto bisogno la Fiorentina.