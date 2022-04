Le due intuizioni di mercato della Fiorentina avute alla faccia del Sassuolo

Questi sono ancora giorni di celebrazione per la Fiorentina vincente a Napoli e per due giocatori come Ikone e Cabral che hanno trovato due gol importantissimi nel match. Per il francese è stato anche il primo in assoluto in maglia viola.

Di questi due giocatori si occupa stamani La Nazione, ripercorrendo le tappe che li hanno portati a vestire la maglia viola, a discapito di due calciatori del Sassuolo. Ikone è stato la scelta in rotta di collisione con l’affare Berardi. Cabral, acquistato a titolo definitivo dal Basilea, in qualche modo è stato preferito al gioiello (supervalutato) Scamacca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da www.fiorentinanews.com (@fiorentinanewscom)

La nuova coppia è stata pagata (in totale) una trentina di milioni, ovvero la cifra che non era stata e non lo sarebbe ancora adesso sufficiente per arrivare al solo Berardi.