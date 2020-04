Le due ipotesi al vaglio per completare la Serie A: i dettagli

Ripartirà la Serie A? Al vaglio ci sono due ipotesi, ma tutto dipenderà dall’evolversi dell’emergenza Coronavirus. La prima prevede un calendario in parallelo: a inizio giugno riprenderebbero i campionati nazionali che giocherebbero ogni 3 giorni fino alla quarta settimana di giugno quando riprenderebbero la Champions (martedì 23 e mercoledì 24) e l’Europa League (giovedì 25). Da lì in poi ci sarebbe la classica alternanza, fino a quando i tornei nazionali non finiranno. La seconda è quella di andare avanti a blocchi: i vari campionati si concluderebbero entro domenica 2 agosto e da lì in poi via alla Champions, che celebrerebbe la sua finale sabato 22 a Istanbul, e all’Europa League, ultimo atto il 19 a Danzica.