Le due opzioni per la mediana, ma c’è qualcuno che parte in vantaggio per il match contro il Crotone…

La Fiorentina stasera prova in questo modo a far male alla squadra di Stroppa, contando sull’estro, la personalità e l’orgoglio del campione campione francese accanto al giovane centravanti serbo, che di suo porta in dote 5 degli ultimi 6 gol segnati in campionato dalla formazione viola (il settimo dentro la striscia è l’autogol di Alex Sandro a Torino): lì davanti sarà così, ma non solo così, in un undici di partenza che un paio di dubbi inevitabilmente li propone per l’importanza della partita. Soprattutto a centrocampo, dove i rossoblù calabresi faranno densità per conquistare palla e rilanciare e dove la Fiorentina dovrà essere brava a non farsi trovare impreparata. Quindi, meglio calcio ragionato o dinamico? Meglio Pulgar tra Amrabat e Castrovilli, o il marocchino ex Verona “finto” regista contando su due di gamba e d’inserimento come lo stesso Castrovilli e Bonaventura? Opzioni entrambi possibili perché entrambe messe in pratica negli allenamenti, la sensazione è che alla fine la spunti Pulgar, ma nessuna sorpresa se dovesse verificarsi il contrario con il posto da titolare per Bonaventura che in quel ruolo ci ha già giocato e ci sa giocare. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

