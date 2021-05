Le due rivelazioni contro all’ultima tappa per scalare una classifica che li ha visti inaspettati protagonisti

Crotone-Fiorentina sarà anche Simy contro Vlahovic. I due, che insieme ha collezionato ben 41 gol in Serie A, occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione della classifica marcatori del maggiore campionato italiano. Guardando la top 10 dei marcatori (CLICCA QUI PER LEGGERLA) troviamo nomi quasi “scontati”, almeno per le aspettative che c’erano a inizio stagione. Fanno eccezione proprio i due attaccanti di Fiorentina e Crotone che alla loro terza stagione in Serie A hanno raggiunto per la prima volta la doppia cifra, arrivando addirittura a sfondare quota 20 reti. Un traguardo che in pochi si aspettavano, sia per l’uno che per l’altro. Sono stati le note molto positive di due squadre che quest’anno hanno fatto particolarmente fatica in campionato, con un destino (fortunatamente) diverso.

E se da una parte Simy è quasi certo di non accompagnare il suo Crotone anche in Serie B, il futuro di Vlahovic a Firenze è ancora tutto da scrivere. Intanto l’ultimo confronto tra i due sabato, un’occasione per scalare ancora qualche posizione in una classifica marcatori che li vede nelle vicinanze del podio.